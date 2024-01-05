قوى الأمن: توقيف سوري نفّذ مع آخرين عمليات سرقة كابلات كهربائية في البقاع الغربي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في الآونة الأخيرة، كثرت عمليّات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في العديد من مناطق ​البقاع الغربي​، من قبل أشخاصٍ مجهولين. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ من تحديد هويّات المنفّذين، ومن بينهم المدعو: "م. ت." (من مواليد عام 2000، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2023-12-28، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في ​كوكبا​- المحيدثة"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في العديد من مناطق البقاع الغربي، وذلك بالاشتراك مع آخرين، كما اعترف بتعاطي ​المخدرات​".

وذكرت الشّعبة أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيف باقي المتورّطين".