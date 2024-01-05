أوكرانيا تعلن إسقاط 6 طائرات روسية بدون طيار فوق منطقة كريفي ريه

ياسر رشاد - القاهرة - أسقط صباح اليوم الجمعة المُدافعين الأوكرانيين 6 طائرات روسية بدون طيار فوق منطقة كريفي ريه التابعة للإقليم الليلة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" في الليل، أسقط مدافعونا ستة صواريخ فوق المنطقة، جميعها في منطقة كريفي ريه. وسقطت شظايا على أراضي مؤسسة لم تعد تعمل. ولم يصب أحد بأذى".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه بالإضافة إلى ذلك، هاجم الروس مرة أخرى منطقة نيكوبول. وتعرض مركز المنطقة، وبلدات مارهانيتس وتشيرفونوهريهوريفكا، لقصف مدفعي كثيف ثلاث مرات. وفي الإجمالي، تم إطلاق أكثر من عشر قذائف. ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.