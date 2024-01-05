إيران: طوفان الأقصى أظهر هزيمة الكيان الصهيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني: "خضنا مع أمريكا معارك كثيرة خلال السنوات الماضية وألحقنا بها هزائم مدوية".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طوفان الأقصى أظهر هزيمة مشروع الكيان الصهيوني، فإن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه والمقاومة الفلسطينية أصبحت أكثر قوة".

ولفت إلى أن الضربات التي تكبدتها إسرائيل كانت ثقيلة ومؤلمة، وليس أمام الكيان الصهيوني من خيار أمام مستنقع غزة سوى الانسحاب.

وأكد سلامي "لن نترك الساحة وهذه الحشود لا تخاف الحرب ومؤمنة بالشهادة".