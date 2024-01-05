انت الان تتابع خبر واشنطن: الشرطة العراقية اكتشفت صاروخ "إيراني" في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للقيادة، تابعته السومرية، فانه "في 3 يناير، اكتشفت الشرطة العراقية في بابل صاروخ كروز لهجوم بري من التصميم الإيراني الذي فشل في الإطلاق".

وأضافت، "إن استخدام الذخائر الإيرانية الموردة من قبل الجماعات الإرهابية داخل العراق وسوريا يعرض قوات التحالف والسكان المحليين للخطر".



وأتم البيان، "يقدر التحالف جهود قوات الأمن الشرعية في العراق لجهودها الرامية إلى منع الهجمات في المستقبل".