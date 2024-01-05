بعد طرح شهادات الـ27%.. ما مصير أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية المدة.

لكن كيف سيؤثر طرح هذه الشهادات الجديدة على السوق العقاري، خاصة أنه تم البدء في رد أول استحقاق في الشهادتين أجل سنة التي تم طرحهما في بنكي الأهلي ومصر في 4 يناير الماضي 2023 ذات العائد 22.5% يصرف شهريا و25% للعائد السنوي.

وقال أيمن سامي رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن تأثير الشهادات الجديدة على السوق العقاري لن يكون كبيرًا، حيث من المتوقع أن تجتذب هذه الشهادات المدخرات التي ستأتي من الشهادات القديمة.

وأشار إلى أن تأثير الشهادات الجديدة على شركات العقارات سيكون نسبيًا، مضيفًا أن الطلب على العقارات مرتفع بالفعل، بجانب أن المواطن الذي بحاجة إلى وحدة سكنية سيقوم بشرائها بغض النظر عن السعر أو فرص الإستثمار الموجودة في الشهادات، والحكس صحيح فعميل الاستثنار فيالشهادات البنكية سيفضلها في الوقت الحالية خاصة لو كان يريد عائد شهري دون أي مخاطرة.

وتابع: "أسعار العقارات في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والزيادة المستمرة في الدولار".

وأوضح رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، أنه من المتوقع أن تقلل الشركات حجم المعروض من الوحدات لحين استقرار السوق مرة أخرى.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا للإيجار نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بجانب نشاط السوق الثانوي بسبب تواجد وحدات أقل في السعر من الوحدات الجديدة.