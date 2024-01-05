انت الان تتابع خبر "حتى تنتهي أو ننتهي".. البرهان: سنستمر بقتال قوات الدعم السريع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البرهان في كلمة من ولاية البحر الأحمر، أن "السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين".

وقال إن "اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له".

ميدانياً، شهد شرق العاصمة الخرطوم اليوم، ارتفاع أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي نفذته قوات الدعم في محيط القيادة العامة للجيش.



شهدت الأجزاء الشرقية للقيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، اليوم الجمعة، اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

ويأتي استمرار تلك المواجهات الميدانية وسط مساعي منظمة إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا)، للجمع بين البرهان وحميدتي في جيبوتي، بهدف محاولة التوصل إلى توافق ما يطلق حلاً سلمياً للصراع الذي تفجر منذ أشهر.

ومنذ 15 نيسان أسفرت الحرب الضارية بين القوتين العسكريتين عن مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخليا، بحسب الأمم المتحدة.

كما فر نحو 1.5 مليون شخص آخرين إلى دول مجاورة هرباً من الصراع الدامي.

