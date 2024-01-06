الحوثيون: أي دولة تنضم لتحالف أمريكا ستكون هدفا لصواريخنا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفا لصواريخنا، وفق روسيا اليوم.





صرح بذلك عضو المجلس السياسي للحركة محمد علي الحوثي، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، وشدد على أن "أي دولة (تنضم إلى التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة) ستفقد سلامة الملاحة وستجد نفسها تحت نيران صواريخنا".

وعقب تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قال الحوثيون إنهم سينفذون هجمات على الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى انتهاء العملية.

وهاجم الحوثيون أكثر من 20 سفينة في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر الماضي، وفقا لتقديرات القيادة المركزية الأمريكية.

وردا على ذلك أعلنت السلطات الأمريكية عن تشكيل تحالف دولي والتحضير لعملية "حارس الازدهار" لضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر.

ومن المنتظر أن يشارك في هذه العملية عدد من الدول بينها البحرين وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وسيشيل وفرنسا.