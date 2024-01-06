الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت،إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وأضافت، “في 6 يناير، في حوالي الساعة 0:30 بتوقيت موسكو (2130 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية”.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة.