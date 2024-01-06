الجماعة الإسلامية: وجّهنا صليتين صاروخيتين استهدفتا كريات شمونة مساء أمس الجمعة

أعلنت قوات "الفجر" التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان، عن "توجيه صليتين صاروخيتين استهدفتا كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة مساء أمس الجمعة".

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