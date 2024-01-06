عمار: النظام الأميركي يسخّر جميع القوى لوضع حد لنهضة الإمام الخميني والمقاومين

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب علي عمار، خلال احتفال تكريمي نظّمته بلدية الغبيري، لمناسبة الذّكرى السّنويّة الرّابعة لـ"استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما"، إلى أنّ "النّظام الأميركي يسخّر جميع القوى لوضع حدّ لنهضة قائد الثّورة الإسلاميّة الإيرانيّة الإمام الخميني والمقاومين، وليوقف صرخه الحق"، مؤكّدًا أنّ "الشعب واقف بجانب المقاومة في وسط هذه الظّروف الشّديدة الدّقّة والخطورة".
من جهته، لفت السّفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، إلى أنّ "سليماني كان حاضرا في كلّ الجبهات والميادين، كان مدافعًا شرسًا عن الأهداف السّامية، رافضًا الاكتفاء بإصدار البيانات تجاه الظّلم المستمر"، معتبرًا أنّه "لو اجتمع المسلمون يمكنهم تغيير التّاريخ وتحقيق عمليّات كعمليّة "طوفان الأقصى"، الّتي شكّلت هزيمةً بالنّسبة لإسرائيل، الّتي تعمل على ارتكاب إبادات جماعيّة".
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