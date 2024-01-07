الجيش: توقيف شخص في خلدة لاطلاقة النار وإصابته عددًا من المنازل والمحلات التجارية

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان ان "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة خلدة - حي العرب المواطن (ا.م.) الموقوف سابقًا عدة مرات آخرها في أحداث خلدة والمخلى سبيله حديثًا من سجن رومية، وذلك لإطلاقه النار في المنطقة بواسطة سلاح حربي بتاريخ 31 /12 /2023 وإصابته عددًا من المنازل والمحلات التجارية، إضافة إلى إطلاق النار مع آخرين على مكتب أحد المخاتير في مدينة الشويفات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

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