وزير الخارجية الإيطالي يدعو إلى تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي ليلعب دورا في حفظ السلام

رأى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يشكل جيشا مشتركا ليلعب دورا في حفظ السلام ومنع نشوب الصراعات".

وأوضح تاياني في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن "التعاون الأوروبي الوثيق في المجال العسكري يمثل أولوية لحزب "إيطاليا.. إلى الأمام" الذي يتزعمه." ولفت الى انه "إذا كنا نريد أن نصبح حافظين للسلام في العالم، فنحن بحاجة إلى جيش أوروبي. هذا شرط مسبق أساسي ليكون لدينا سياسة خارجية أوروبية فعالة".

وأضاف "في عالم يضم أطرافا قوية مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، ويموج بأزمات تمتد من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيط الهادئ، لا يمكن حماية المواطنين الإيطاليين أو الألمان أو الفرنسيين أو السلوفينيين إلا من خلال كيان موجود بالفعل وهو الاتحاد الأوروبي".

واردف تاياني إن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يجب أن ييسر قيادته وأن يكون له رئاسة واحدة بدلا من الهيكل الحالي الذي يتألف من رئيس للمجلس الأوروبي ورئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأصبح تاياني زعيم حزب إيطاليا.. إلى الأمام عقب وفاة سيلفيو برلسكوني العام الماضي. وستكون انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في حزيران أول اختبار لشعبية الحزب بعد وفاة زعيمه السابق.