النشرة: غارتان استهدفتا بلدة خربة سلم قبيل بدء مراسم تشييع القيادي بحزب الله وسام الطويل

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن غارتين اسرائيليتين استهدفتا بلدة خربة سلم قبيل بدء مراسم تشييع القيادي بحزب الله وسام الطويل. وافادت المعلومات الأولية عن استهداف سيارة بالقرب من منزل شقيق وسام طويل في خربة سلم.

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