أشار مستخدمو "​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​"، في بيان، إلى أنّ "نتيجةً للاتصالات الّتي أُجريت مع الجهات المعنيّة، وبعد التّنسيق مع الزّملاء في الأقسام كافّة، وتلكؤ الإدارة والمعنيّين في ​وزارة المالية​ في صرف رواتبنا وإيجاد الآليّة المناسبة، وتكرار هذا الأمر عند بداية كل شهر بحجج غير منطقيّة، وبعد منعنا من الاستفادة من الإنتاجيّة الّتي أقرّتها الهيئة، وعدم صرف الرّواتب الباقية وبدلات النّقل منذ شهر تشرين الأوّل 2023، نعلن التّوقّف عن العمل لهذا الأسبوع كخطوة تحذيريّة أوّليّة ضمن مراكز العمل كافّة؛ على أن يصدر بيان لاحق على ضوء ما سيؤول إليه اجتماع مجلس إدارة الهيئة يوم الخميس الواقع في 11/1/2024".

كانت هذه تفاصيل خبر مستخدمو هيئة إدارة السير: التوقف عن العمل هذا الأسبوع بالمراكز كافة كخطوة تحذيرية أولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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