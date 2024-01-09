جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: القاء القبض على جاسوسين لاوكرانيا في لوغانسك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على جاسوسين لاوكرانيا يقومان بتزويد الاستخبارات الأوكرانية بمعلومات عن المواقع العسكرية الروسية في لوغانسك. واكد الجهاز في بيان انه "أوقفت قوات الأمن اثنين من سكان لوغانسك ثبت أن أحدهما جمع معلومات حول المواقع العسكرية الروسية في لوغانسك ونقلها إلى الاستخبارات الأوكرانية، فيما قام الشخص الثاني بجمع معلومات عن عناصر الأمن في لوغانسك ونقلها إلى هذه الاستخبارات”.

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