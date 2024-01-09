الحكومة الكوبية أعلنت رفع سعر البنزين بأكثر من 500% اعتبارًا من مطلع شباط

أعلن وزير الماليّة الكوبي فلاديمير ريغويرو، أنّ "سعر ليتر ​البنزين​ العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتًا أميركيًّا) إلى 132 بيزو (+528%)، بينما سيرتفع ​سعر البنزين​ السّوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+520%)"، اعتبارًا من الأوّل من شباط المقبل، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصاديّة ترمي لخفض العجز في الميزانيّة.

كما أعلنت حكومة ​كوبا​ أنّه سيتعيّن على السيّاح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصّعبة.

وكانت الحكومة الّتي تدعم كلّ السلع والخدمات الأساسيّة تقريبًا، قد أعلنت في نهاية كانون الأوّل الماضي، سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من ​أزمة اقتصادية​ حادّة.