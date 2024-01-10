سرطان البروستات.. البنتاغون يكشف عن مرض وزير الدفاع الأميركي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات، بعدما واجه انتقادات لتأخره أياماً عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

وقال البنتاغون إن إصابة أوستن "بسرطان البروستات اكتُشفت باكراً وكان تشخيصه ممتازاً"، لكن تعيّن لاحقاً إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب "مضاعفات" بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.

كذلك، أكد أطباء، لوكالة "أسوشييتد برس"، أن وزير الدفاع الأميركي يعاني من سرطان البروستات وأن دخوله السري إلى المستشفى كان لإجراء عملية جراحية ثم في وقت لاحق لعلاج عدوى في المسالك البولية مرتبطة بهذه العملية.

وأدخل أوستن البالغ من العمر 70 عاماً إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر/كانون الأول وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان. وأصيب أوستن بالعدوى بعد أسبوع. ولم يتم إخبار كبار المسؤولين في الإدارة والدفاع لعدة أيام بشأن دخوله المستشفى أو إصابته بالسرطان.

ونتيجة لذلك، أمر كبير موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس، الثلاثاء، الوزراء بإخطار مكتبه إذا لم يتمكنوا من أداء مهامهم.

ووجه زينتس، في مذكرة إلى الوزراء، بإرسال أي إجراءات قائمة إلى البيت الأبيض لتفويض السلطة في حالة العجز أو فقدان الاتصال بحلول الجمعة.

وبينما تستمر المراجعة، فإنه يطلب من الوكالات إخطار مكتبه ومكتب شؤون مجلس الوزراء في البيت الأبيض إذا واجهت وكالة ما أو تخطط لمواجهة ظرف لا يستطيع فيه الوزير أداء واجباته.

وكان أوستن قد واجه انتقادات لانتظاره أياماً لإبلاغ البيت الأبيض بفترة علاجه الطويلة في المستشفى.

وأخفى أوستن، الرجل الثاني في قيادة الجيش بعد بايدن، دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن بايدن والشعب الأميركي.

وكان مسؤولون قد كشفوا، الأحد، أن دخول أوستن إلى المستشفى ظل سرياً بشكل أكبر مما كان يُعتقد في السابق، وأضافوا نائبته إلى قائمة طويلة من المسؤولين- وصولاً إلى بايدن- الذين لم يكونوا على اطلاع بما يحدث لعدة أيام.

وتتطلب مهام وزير الدفاع أن يكون متاحاً في أي وقت للتعامل مع الأزمات المتعلقة بالأمن القومي.

وقال أوستن، يوم السبت، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.

(رويترز، أسوشييتد برس)