وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 23469

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 23469 قتيلا منذ السابع من تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 23469 قتيلا و59604 جريحًا". وغالبية الضحايا من النساء والأطفال.