أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 23469 قتيلا منذ السابع من تشرين الأول.
وقالت الوزارة في بيان "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 23469 قتيلا و59604 جريحًا". وغالبية الضحايا من النساء والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 23469 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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