اختتام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة

أكّدت محكمة العدل الدولية، اختتام جلسات الاستماع بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا في القضية ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة.
من جهته، ذكر وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا -في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي- إن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده، ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.
ووصف لامولا الردود الإسرائيلية بأنها "غير متوازنة"، وقال إن تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الإبادة.
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