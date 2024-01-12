انت الان تتابع خبر قطر تفتتح كأس آسيا بالفوز على لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل هدف افتتاح البطولة لقطر أكرم عفيف في الدقيقة 45 بعد تمريرة من المعز علي.وأضاف المعز بنفسه الهدف الثاني عندما ارتقى برأسه لكرة محمد وعد المرفوعة بدقة في الدقيقة 56.

وقبل النهاية بقليل، أضاف عفيف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له شخصياً بمجهود فردي مميز 90+6.



وجمعت المباراة الافتتاحية منتخبين عربيين للمرة الرابعة بعد نسخ 1980، 1984 و2019،وهذا ثامن لقاء بين قطر ولبنان في المباريات الدولية (فاز العنابي بـ7 وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل).

كما أنها ثاني مواجهة في كأس آسيا بين المنتخبين بعد فوز قطر 2-0 في كأس آسيا 2019.

