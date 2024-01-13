بايدن: الولايات المتحدة ستردّ إذا واصل الحوثيون سلوكهم غير المقبول

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتحدة الأميركية "ستردّ إذا واصل الحوثيون سلوكهم غير المقبول". ولفت، في رسالة إلى الكونغرس، إلى "أنني أمرت بهذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي بحماية الأميركيين في الداخل والخارج"، موضحًا أنّ "الضربات نفذت بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

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