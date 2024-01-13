الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23843 قتيلا و60317 جريحا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 23843 قتيلا و60317 جريحا في القطاع، منذ السابع من تشرين الاول الماضي".

واشارت إلى أن "إسرائيل ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 135 قتيلا و312 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وحذرت صحة غزة من أن البنية التحتية والخدماتية والصحية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ99 على التوالي، مع استمرار قصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين والمركبات المدنية في أنحاء القطاع، ما يخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى يوميا.