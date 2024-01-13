"القسام": استهدفنا دبابات "ميركافا" ومروحية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو

أفادت كتائب "القسام"، بأن "مقاتليها استهدفو عددا من دبابات الـ"ميركافا" ومروحية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة". وتابعت،"مجاهدو القسام تمكنو من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح". واوضحت أن "مقاتلي "القسام" تمكنو من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو"، مؤكدة أنه "تم استهداف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة". وأشارت إلى أن "مجاهدي القسام من استهدفو قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة". ونشرت "القسام" مشاهد من إطلاق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

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