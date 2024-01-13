إحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة والدة الزميل علي داوود في بلدة يحمر الشقيف

أحيت بلدة يحمر الشقيف ذكرى مرور أسبوع على وفاة الحاجة خديجة حسن إبراهيم، والدة الزميل في الوكالة الوطنية وعضو نقابة المحررين الزميل علي داوود في النادي الحسيني للبلدة. وتلقى الزميل داوود اتصالات تعزية من النائبين أيوب حميد وقبلان قبلان ومن رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك، ومن مدير الوكالة الوطنية للاعلام زياد حرفوش ومن نقيب المحررين جوزيف القصيفي ومن اعلاميين.

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