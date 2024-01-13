جعجع لبري: مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب تدعو إليها بدورات متتالية وصولًا لانتخاب رئيس

توجّه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، قائلًا: "نحن مستعدّون لحضور أيّ جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية، حتّى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لكن مع الحفاظ طبعًا على حقّ كلّ كتلة نيابيّة وكلّ نائب بالتّصويت لمَن تراه ويراه مناسبًا".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "هذا ما كان يجب أن يحدث قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​، ولكن أن تأتي الأمور متأخّرة أفضل من ألّا تأتي أبدًا".