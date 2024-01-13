"النشرة": قصف للخيام ووادي البياض و3 غارات على ميس الجبل وقذائف فوسفورية على كفركلا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "القصف المعادي استهدف باب ثنية في الخيام وكفركلا. ونفذ الطيران المعادي 3 غارات على بلدة ميس الجبل، الاولى في منطقة حي الغربي، والثانية على منطقة تلة الدباكة والثالثة على منطقة ضهر العاصيد".
كما اشار الى ان "القذائف الفوسفورية القيت على كفركلا"، لافتا الى "قصف مدفعي معادي استهدف وادي البياض على اطراف حولا الشمالية".
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