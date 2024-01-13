أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بسبب هطول الأمطار الغزيرة، تعرّض الشّارع رقم 35 الّذي يصل الرابية بأنطلياس باتجاه قصر المؤتمرات، لانهيارات في التّربة والصّخور، ممّا يشكّل خطرًا على السّلامة العامّة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ منع المرور على الطّريق المذكور اعتبارًا من تاريخ اليوم 13-1-2024، وحتّى إشعار آخر"، وطلبت من المواطنين "أخذ العلم وعدم سلوك هذا الطّريق، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع المرور بالشارع الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب انهيارات بالتربة والصخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.