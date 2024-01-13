قوى الأمن: منع المرور بالشارع الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب انهيارات بالتربة والصخور

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بسبب هطول ​الأمطار​ الغزيرة، تعرّض الشّارع رقم 35 الّذي يصل ​الرابية​ ب​أنطلياس​ باتجاه قصر المؤتمرات، لانهيارات في التّربة والصّخور، ممّا يشكّل خطرًا على السّلامة العامّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ منع المرور على الطّريق المذكور اعتبارًا من تاريخ اليوم 13-1-2024، وحتّى إشعار آخر"، وطلبت من المواطنين "أخذ العلم وعدم سلوك هذا الطّريق، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم".