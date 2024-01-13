بايدن يعلّق على الانتخابات في تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، على الانتخابات الرئاسية في تايوان بعد ظهور نتائج أولية.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان.

وأوصل الناخبون في تايوان لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات الرئاسية إلى السلطة اليوم.

عندما سئل عن رد فعله على نتيجة انتخابات اليوم في تايوان، أكد بايدن «نحن لا ندعم الاستقلال» عن الصين.

والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة.

وتخشى إدارة بايدن من أن تؤدي الانتخابات والانتقال والإدارة الجديدة إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الرئيس يعتزم إرسال وفد غير رسمي إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وغضبت الصين في عام 2016 عندما تحدث الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب هاتفيا مع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين، وهي أول محادثة من نوعها بين رئيس أميركي ورئيس تايوان.