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البابا فرنسيس: الحرب في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن الحرب في حد ذاتها «جريمة ضد الإنسانية»، مكرراً دعوته للسلام في العالم.
وذكر البابا، بعد صلاة أسبوعية: «دعونا لا ننسى هذا... الناس بحاجة إلى السلام، العالم بحاجة إلى السلام».
وحث الناس، خلال الصلاة، على عدم نسيان المعاناة بسبب «قسوة الحرب» في عدة أنحاء من العالم. 
وقال البابا فرنسيس: «دعونا نصلي بأن يفكر أولئك الذين لديهم سلطة على هذه الصراعات في حقيقة أن الحرب ليست هي السبيل لحلها، لأنها تزرع الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية».
كان البابا دان، الأسبوع الماضي، «جرائم الحرب» التي ترتكب ضد المدنيين في النزاعات، رافضاً فكرة «الأضرار الجانبية».
وأضاف: «يجب ألا ننسى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي هي جرائم حرب»، داعياً إلى «زيادة التزام المجتمع الدولي بحماية القانون الإنساني وتنفيذه».
وتابع البابا: «ربما لا ندرك أن الضحايا المدنيين ليسوا أضراراً جانبية، إنهم رجال ونساء لهم أسماء يفقدون حياتهم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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