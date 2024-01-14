ملكة الدنمارك توقّع إعلان تنحيها عن العرش

ابوظبي - سيف اليزيد - تنازلت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية عن العرش، اليوم الأحد، وتنحت بذلك لابنها فريدريك بعد مرور 52 عاما على توليها عرش البلاد.

ووقعت الملكة مارجريت الثانية، البالغة 83 عاما، إعلان التنحي عن العرش في العاصمة كوبنهاجن، وفقا لما أظهرته صور من قصر كريستيانسبورج.

وكانت الملكة قد أعلنت بالفعل، في خطابها بمناسبة العام الميلادي الجديد قبل أسبوعين، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.

بذلك، تُطوى صفحة في تاريخ الدنمارك مع اعتلاء فريدريك، الذي سيحمل اسم فريدريك العاشر، العرش.

وتشهد المملكة الإسكندنافية تنحي ملك للمرة الأولى منذ 900 سنة.