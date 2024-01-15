انت الان تتابع خبر التربية تصدر قراراً بتجديد عقود محاضري 2020 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عقد اجتماعا موسعا ضم المديرية العامين للتربية في قاعة هيئة الرأي، باحثا أهم مستجدات الملف التربوي وأثرها على المنظومة التعليمية، مُستهِلا الحوار بمناقشة نسب تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي للمرحلة الثانية وإمكانية تعزيزها بتخصيص واستملاك الاراضي لإقامة المشاريع التربوية التي ستسهم في القضاء على الدوام الثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية والعديد من القضايا التي تُعنى بالشأن التربوي وابرز الخطط المُعدة استعدادا لاداء الامتحانات التمهيدية ونصف السنة".



وأضاف البيان، أن "الاجتماع الذي امتد لساعات خرج بإصدار جملة من القرارات، تصدرها تجديد عقود محاضري 2020 وتجهيز المديريات العامة للتربية في عموم العراق ب(200) الف رحلة مزدوجة و ما يقارب (15) ألف مادة من مستلزمات الأثاث المدرسي سيتم توزيعها على الإدارات حسب الحاجة الفعلية".

