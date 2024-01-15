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في برشلونة.. حديث جديد يخص مصير تشافي

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بغداد - ياسين صفوان - وخسر برشلونة أمس الأحد، بنتيجة عريضة أمام غريمه التقليدي (4-1)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الرئيس خوان لابورتا وديكو المدير الرياضي ورافا يوستي نائب الرئيس، لا يرون أنه يجب اتخاذ أي قرار قاطع الآن بشأن مصير تشافي.


ويفضل الثلاثي تأجيل هذا الملف إلى نهاية الموسم، لا سيما أن برشلونة لا يزال ينافس في الليجا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة لا تفضل إقالة تشافي الآن أيضا، بسبب أنه لا يوجد بديل يضمن للنادي تغيير الوضع الحالي للفريق.

لكن قد يدرس برشلونة الأمر إذا دخل الفريق في مرحلة الخطر بالليجا وبات مهددا بعدم المشاركة في خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن هذا الأمر لا يبدو أنه سيحدث تحت قيادة تشافي، رغم أن برشلونة يحتل الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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