انت الان تتابع خبر في برشلونة.. حديث جديد يخص مصير تشافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخسر برشلونة أمس الأحد، بنتيجة عريضة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (4-1)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الرئيس خوان لابورتا وديكو المدير الرياضي ورافا يوستي نائب الرئيس، لا يرون أنه يجب اتخاذ أي قرار قاطع الآن بشأن مصير تشافي.



ويفضل الثلاثي تأجيل هذا الملف إلى نهاية الموسم، لا سيما أن برشلونة لا يزال ينافس في الليجا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة لا تفضل إقالة تشافي الآن أيضا، بسبب أنه لا يوجد بديل يضمن للنادي تغيير الوضع الحالي للفريق.

لكن قد يدرس برشلونة الأمر إذا دخل الفريق في مرحلة الخطر بالليجا وبات مهددا بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن هذا الأمر لا يبدو أنه سيحدث تحت قيادة تشافي، رغم أن برشلونة يحتل الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس.