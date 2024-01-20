الثلاثاء.. انعقاد مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول جامعة عين شمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تشهد جامعة عين شمس انعقاد ختام فاعليات الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول والذي شهد فعاليات متميزة لكافة الانشطة الطلابية والتي شاركت بها جامعة عين شمس ومنها مهرجانات غنائية ومسرحيه مثل مهرجان ابداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضيه كدورة الشهيد الرفاعي ودوري أسرة طلاب من أجل مصر.

وكلف محمد ضياء رئيس الجامعة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات و الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي.

يشارك بحفل المنوعات فرق الفنون الشعبية بالجامعة وفريق كورال اون وفريق هارموني عربي واللذان يحظيان بشعبية جماهيرية كبيرة من خلال مشاركة عدد كبير من الطلاب الموهوبين فنيا من ذوي الهمم وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٤ في تمام الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار ضيافة جامعة عين شمس بجوار كلية الصيدلة.