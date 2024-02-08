شكر سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، مجلس الوزراء على تعيين اللواء حسان عودة رئيسًا للأركان في الجيش اللبناني، مهنئًا المؤسسة العسكرية واللواء.
ولفت في رسالة لعودة إلى أنّ "مباركتي لكم دعاءٌ ورجاء بأن يعينك الله على هذه المسؤولية وأن تكون علماً من أعلام المؤسسة العسكرية التي استحقيت بجدارة رئاسة اركانها لترعى ابناءها بمحبة وأبوّة، ولتصون الوطن بشرف وتضحية ووفاء".
وأشار ابي المنى إلى أنّ "الشكر لرئاسة مجلس الوزراء وللمجلس مجتمعاً على الخطوة الواثقة التي تصب في مصلحة الجيش والوطن، والتمني الدائم بان يبقى جيشنا الوطني رمز وحدة البلاد وضمانة أمنها".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي المنى هنأ حسان عودة برئاسة الأركان: استحقيت المنصب بجدارة لصون الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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