وزيرة الدفاع الإسبانية: سنرسل مجموعة من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية إلى أوكرانيا

أكّدت وزيرة الدّفاع الإسبانيّة مارغاريتا روبلس (margarita robles)، خلال اجتماع لـ"مجموعة الاتصال الدّفاعيّة الأوكرانيّة"، شاركت فيه عبر الفيديو، "إرسال مجموعة من صواريخ "باتريوت" الاعتراضيّة للدّفاع الجوّي بعيدة المدى" إلى ​أوكرانيا​. ولم يُحدَّد عدد الصّواريخ الّتي سترسلها ​إسبانيا​.

وتطالب أوكرانيا منذ أسابيع حلفاءها بتزويدها بأنظمة دفاع مضادّة للطّائرات، بما في ذلك أنظمة "باتريوت"، الّتي تُعتبر الأكثر فاعليّةً ضدّ صواريخ روسيّة تفوق سرعتها سرعة الصّوت وتضرب المدن والمنشآت الأوكرانيّة.

وكان قد أعلن وزراء الخارجيّة والدّفاع في الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، أنّهم سيواصلون تقديم المساعدة لأوكرانيا، بعد إقرار الولايات المتّحدة خطّة مساعدات واسعة النّطاق قيمتها أكثر من 60 مليار دولار.