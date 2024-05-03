اقتحمت الشرطة الفرنسية المبنى الرئيسي لجامعة "سيانس بو" وسط باريس حيث يعتصم مجموعة من الطلاب المطالبين بوقف الحرب على غزة. وأكد أحد الطلاب داخل الجامعة، لوكالة "رويترز"، أن الشرطة تضيق الخناق على المحتجين. من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية استمرار ما وصفته بـ"الحزم الكامل" لمواجهة الاحتجاجات في جامعة "ساينس بو"، كما أعلنت إغلاق الجامعة وإخلائها بالكامل.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية اقتحمت المبنى الرئيسي لجامعة "سيانس بو" وسط باريس لإخراج الطلاب المطالبين بوقف الحرب على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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