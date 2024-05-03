توجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا الصحناوي الى رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، بالقول :"ما رأيك فون دير لاين نعمل معك contre proposition، خلو معكن المليار يورو، منعطيكن فوقن مليار تاني، وخدو كل النازحين على دول أوروبية، وquatre saisons مش هجرة موسمية".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحناوي لرئيسة المفوضية الاوروبية: "خلو معكن المليار يورو وخدو كل النازحين على دول أوروبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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