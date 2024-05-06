الصحة الفلسطينية: 120 شهيداً لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك 120 شهيداً لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وذلك بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي عمل الأطقم الطبية في تلك الخليج 365، وعدم توفر معدات حفر ثقيلة، نظراً لنفاد الوقود، مع مواصلة الاحتلال تشديد الحصار على القطاع.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عمليات البحث والانتشال جارية للشهداء منذ عدة أسابيع، حيث تم انتشال عشرات الشهداء، من داخل مستشفى الشفاء ومن تحت ركام المنازل المدمرة المحيطة بالمستشفى.

وفي سياق متصل، أعلنت فرق الدفاع المدني عن انتشال سبعة شهداء، من تحت ركام المنازل المدمرة غرب مدينة خان يونس، لافتة إلى أن المئات من المفقودين ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.