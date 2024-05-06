ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34683 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 212 على التوالي إلى 34683 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78018جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 29 فلسطينيًّا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.