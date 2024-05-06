- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34683 شهيدًا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 212 على التوالي إلى 34683 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78018جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 29 فلسطينيًّا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.