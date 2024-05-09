افاد مراسل "النشرة" في النبطية، بانه "في اطار عملها الاستعلامي بموضوع مكاتب البورصة غير الشرعية في منطقة النبطية، قامت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة باغلاق 25 مكتبا ثبت عملها في هذا المجال وختمتها بالشمع الأحمر، وصادرت عددا كبيرا من الأجهزة الالكترونية المتعلقة بالموضوع، وذلك بناء لاشارة المحامي العام المالي القاضي فاتن عيسى".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أمن الدولة ختم بالشمع الاحمر 25 مكتبا يعمل بمجال البورصة غير الشرعية في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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