الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لإدخال المساعدات: اصابة 50 جنديًا خلال ال24 ساعة الماضية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم فتح معبر جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. واوضح الجيش في بيان إنه "فتح المعبر في شمال قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية".

كما اعلن الجيش الاسرائيلي إصابة 50 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية في قطاع غزة.