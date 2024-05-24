غدًا.. بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تنطلق بجامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، غدا السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، لجميع طلابها في كليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبل.



أكدّ الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة مستعدة بشكل تام لاستقبال الطلاب في بيئة امتحانية مناسبة، مُتخذةً كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودون أي معوقات، مشددا على ضرورة التزام الطلاب باللوائح والقواعد المنظمة للامتحانات، مُتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأوضح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن امتحانات نهاية العام تُجرى وفقًا للخطة الزمنية المُعتمدة من قبل مجلس الجامعة، وبإشراف ومتابعة مُباشرة من قِبل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم كُلّ ما يلزم لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة جامعية مُتَميزة للطلاب تُساهم في تحقيق التميز العلمي.