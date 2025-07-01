مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة

أقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموازنة.
وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ "الكبير والجميل"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى بـ"نعم".
ومنذ أسبوع تقريبا، حثّ ترامب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز، وهو التاريخ الذي حدّده كموعد رمزي لإصداره.
