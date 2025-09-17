الجيش الإسرائيلي يطلق أوسع عملية برية لاجتياح مدينة غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوسع عملية برية منذ بدء الحرب لاجتياح مدينة غزة، بمشاركة فرق عسكرية ضخمة وتقديرات بامتداد العملية لأشهر عدة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية ومطالب دولية بإيقاف الهجوم العسكري الذي تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين باتجاه جنوب القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية بدأت نحو الساعة العاشرة من مساء أمس الأول، مع غارات جوية مكثَّفة لتمهيد الطريق، مشيراً إلى أنه من المقرر أن ينضم «اللواء 36» إلى القتال خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مصدر عسكري أن «الأسلوب المتبع هو التوغل التدريجي تصاحبه نيران مكثفة لحماية القوات».

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بأن نسبة استدعاء الاحتياط للعملية بلغت نحو 80 - 85%، مع تخطيط لوجود 130 ألف مقاتل احتياط ينخرطون في النشاطات الميدانية على دفعات تتناوب حتى الربع الأول من عام 2026. وتعرّضت مدينة غزة، وهي الأكبر في القطاع، لقصف عنيف ومكثف، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحافيين: «ما بدأناه هو الخطوة الأساسية نحو مدينة غزة»، مشيراً إلى أن الجيش يقدّر وجود ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل من «حماس» في المدينة.

وأكد أن القوات تتقدم نحو وسط المدينة التي تعرّضت لقصف إسرائيلي مكثّف على مدى الأسابيع الأخيرة.

أوضح «الليلة الماضية، انتقلنا إلى المرحلة التالية، المرحلة الأساسية من خطة الجيش للسيطرة على المدينة»، مضيفاً «وسّعت قيادة المنطقة الجنوبية العملية البرية في مدينة غزة».

وقتلت الغارات الإسرائيلية 100 فلسطيني في القطاع، منذ منتصف ليل أمس، منهم أكثر من 90 في مدينة غزة جرّاء أحزمة نارية وغارات جوية في غرب المدينة.

وقالت السلطات الصحية في غزة في بيان صحفي، إن «حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت بذلك لتصل إلى 64964 شهيدا و165312 مصاباً».

وحول حصيلة الضحايا منذ 18 مارس الماضي، أوضح البيان أنها ارتفعت أيضاً لتصل إلى 12413 قتيلاً، و53271 مصاباً.

وأضاف أن عدد ضحايا المساعدات بلغ 2497 قتيلاً، وأكثر من 18294 مصاباً، مشيراً إلى إصابة 112 فلسطينياً خلال الـ 24 ساعة الماضية وهم ينتظرون المساعدات عند مراكز التوزيع.

أما ضحايا سياسة التجويع، فقد ارتفع العدد إلى 428 وفاةً منهم 146 طفلاً بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الماضية.

