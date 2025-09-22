مذكرة تفاهم صحية بين المملكة وسوريا

وقَّع وزير الصحة فهد الجلاجل، ونظيره السوري الدكتور مصعب العلي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين، ودعم تبادل الخبرات في الصحة الرقمية.

وأوضح الجلاجل أن الاتفاقية تهدف إلى بناء نظام صحي متين في سوريا، وتسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية، ورفع الكفاءة في حلول الرعاية الصحية الافتراضية، وتعزيز منظومة الوقاية.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون عددًا من المجالات، وهي: التخطيط الصحي الإستراتيجي، وتأهيل النظام الصحي، والصحة العامة والطب الوقائي والأمن الصحي، بالإضافة إلى الصحة العلاجية، وإدارة الطوارئ والكوارث الصحية، والصحة الإلكترونية والتحول الرقمي، والقضايا الصحية الدولية ذات الاهتمام المشترك، والاستثمار الصحي، إلى جانب تدريب وتطوير الموارد البشرية من خلال تبادل برامج التدريب الصحي، وزيارات الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لدور المملكة الريادي في تعزيز التعاون الصحي الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا رائدًا في الطب الافتراضي والتحول الرقمي، بما يسهم في تعظيم أثر إسهاماتها في تطوير المنظومات الصحية، ودعم مسيرة التقدم والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.