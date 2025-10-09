البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - رحّب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره خطوة مهمة نحو وقف نزيف الدم وإحلال السلام العادل والشامل، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثّل انتصارا لصوت الحكمة والعقل، وانحيازًا لقيم الإنسانية والشرعية الدولية.

وأشاد اليماحي، في بيان له اليوم ، بالجهود الدولية والإقليمية التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق ، مثمنًا الدور المحوري لمصر وقطر وتركيا، والذي أسهم في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.