رئيس الاستخبارات التركية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "هش"

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن ، مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025 ، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "هش" ويتطلب تطبيقه ومراقبته في الميدان قدرا عاليا من الحساسية والانتباه.

وأضاف قالن خلال مشاركته في "مؤتمر الدراسات الاستخبارية الدولي"، الذي نظمته أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية، :" إن العالم أمام فرصة تاريخية من أجل تحويل وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى سلام دائم.

وبخصوص وقف إطلاق النار في غزة، أوضح قالن: "نطوي اعتبارا من صباح اليوم صفحة مهمة من تاريخنا الحديث، فسياسات الإبادة الجماعية التي مارستها إسرائيل على مدى عامين ضد الفلسطينيين في غزة انتهت اليوم بهذا الاتفاق".

وأضاف: "أقول ذلك بحذر كبير، لأن تطبيق وقف إطلاق النار سيكون من الآن فصاعدا أهم مهامنا. فقد تم التوصل إلى اتفاق هش، ويتطلب تطبيقه ومراقبته في الميدان قدرا عاليا من الحساسية والانتباه".

وأشار إلى أنه "في مثل هذه البيئات الهشة، قد تحدث دائما انتهاكات أو أعمال تخريب، ولكن اعتبارا من اليوم، لدينا بالفعل وقف لإطلاق النار أمامنا وبين أيدينا".

ولفت قالن إلى أن ثمة فرصة تاريخية لوقف نزيف الدم في غزة وتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

واستدرك أنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

وأوضح أن المسؤولية هنا لا تقع على عاتق الوسطاء والضامنين فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره.

وأردف أن وقف إطلاق النار هذا ليس حلا للصراع بالطبع، إنما الحل سيتحقق بإحياء حل الدولتين، وقيام دولة فلسطين فقط.

وأضاف: "واثقون أن هذا الحل ليس مستحيلا"، وأن انعدام الثقة بين الأطراف يمكن تجاوزه من خلال الإرادة، والنية الصادقة، والإصرار، ما يتيح بناء الثقة ومن ثم بناء السلام".

رئيس الاستخبارات التركية أكد أن أنقرة عملت دون كلل لوقف الهجمات الإسرائيلية وإنهاء الإبادة في غزة.

وأشاد بالدور القيادي للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي عبّر عن موقف تركيا الحازم في كل المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات - الاناضول