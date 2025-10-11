قوات أمريكية تصل إسرائيل لمراقبة اتفاق إنهاء حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت شبكة CNN الأمريكية ، عن مسؤول أمريكي مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025 ، قوله إن قوات أمريكية بدأت تصل إسرائيل كجزء من جهود إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وذكرت أن ما يصل إلى 200 جندي أميركي سيكونون على الأرض في إسرائيل لمراقبة تنفيذ خطة غزة، على الرغم من عدم وجود قوات أميركية في القطاع الفلسطيني.

وتوقع مسؤول أميركي أن تكون هذه المجموعة الكاملة المكونة من حوالي 200 جندي في مكانها بحلول الأحد.

وأضاف المسؤول أن بعض العسكريين البالغ عددهم 200 شخص سيعاد توزيعهم من أماكن تواجدهم في الشرق الأوسط، بينما يأتي آخرون من الولايات المتحدة.

ولفت المسؤول إلى أنه لم يتم تحديد موقع مركز التنسيق، مؤكداً أن الجهود في مراحلها الأولى جداً وستستغرق وقتاً لإنشائها.

وأوضح: "سيستغرق الأمر بضعة أيام - أسابيع - لإعداد هذا بالكامل (..) هذا لن يحدث بين عشية وضحاها".

وأشار المسؤول إلى أن القوات ستركز على المساعدة في تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية وكذلك المساعدات الأمنية إلى غزة. وأضاف أن أفراد الخدمة الأميركية سيراقبون أيضاً "الجهود المبذولة لتحقيق الحكم المدني في غزة".

وسيستخدم العديد من الشركاء الدوليين مركز التنسيق، بما في ذلك بلدان ومنظمات غير حكومية وشركاء من القطاع الخاص، بحسب CNN.

واعتبر المسؤول أن المركز سيتيح الفرصة للجميع للالتقاء والتعاون والتنسيق، "حتى لا يكون لديك مجموعة من الأشخاص الذين يتدفقون في محاولة لفعل الصواب، وهم في الواقع يلحقون المزيد من الضرر لأنهم لا يعملون في نفس الاتجاه ولا ينسقون".

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ستنشر ما يصل إلى 200 عسكري في إسرائيل لتأسيس قوة مهام لدعم جهود الاستقرار في غزة، مضيفين أنه من غير المتوقع نشر أي أميركيين في القطاع الفلسطيني.

وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن العسكريين الأميركيين سيكلَفون بمراقبة اتفاق غزة من إسرائيل، وسيعملون مع القوات الدولية الأخرى على الأرض.

وأوضح المسؤولان أن المركز المشترك سيتولى التنسيق مع القوات الإسرائيلية والقوات الأمنية الأخرى لتجنب وقوع اشتباكات.

