مباحثات مصرية أميركية تناولت ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، الأوضاع فى المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة ، إضافة إلى تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

جرى اتصال هاتفي بين د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع السيد "ماركو روبيو" وزير الخارجية الامريكى يوم الجمعة ١٠ اكتوبر ٢٠٢٥.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا الأوضاع فى المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الامريكى "دونالد ترامب".

وقد ناقش الوزيران بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس "دونالد ترامب"، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة. كما بحث الوزيران المشاركة الدولية فى قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق.

وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكى قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، واشاد بالدور المتميز والريادي الذى يضطلع به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية، والذى ساهم فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخى.

من جانبه، أشار الوزير عبد العاطى إلى التقدير البالغ الذى يكنه السيد رئيس الجمهورية للرئيس الامريكى ولخطة السلام التى طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الارض سواء خلال المرحلة الاولى او المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الامل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطينى. واكد وزير الخارجية ان هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التى تجمع مصر والولايات المتحدة والتى تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على ان تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.

