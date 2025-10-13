قطر : الوسطاء في اتفاق غزة قرروا تأجيل القضايا الأصعب لوقت لاحق

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 ، إن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، قرروا تأجيل القضايا الأصعب إلى وقف لاحق ، لأن الأطراف لم تكن جاهزة.

وأضاف آل ثاني في حديث مع صحيفة نيويورك تايمز ، :" لو كان التوجه تحو مفاوضات شاملة بشأن غزة لما حققنا هذه النتائج".

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز- إلى أن التدرج في معالجة الملفات ساهم في الوصول إلى نتائج ملموسة، أبرزها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وشدد على أن أحد الأسئلة الجوهرية التي تطرح الآن هو "لمن ستسلم حركة حماس سلاحها؟".

وأضاف "فرق جوهري بين تسليم حماس سلاحها لسلطة فلسطينية أو لجهة أخرى"، منوها إلى أن حركة حماس منفتحة على مناقشة كيفية عدم تشكيلها تهديدا لإسرائيل.

كما أكد أن الخطوة التالية ينبغي أن تكون بحث تشكيل قوة الاستقرار الدولية.

المصدر : وكالات